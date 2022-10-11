Юристы рассказали, полагается ли бронь от мобилизации новым сотрудникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Бронь от частичной мобилизации распространяется в том числе и на новых сотрудников аккредитованных компаний. Об этом Москве 24 рассказал юрист Василий Воробьев.

По словам эксперта, бронь предоставляется сотрудникам вне зависимости от того, когда они начали работать в организации.





Василий Воробьев юрист Бронь касается как людей, которые уже работают, так и людей, которые только начали осуществлять трудовую деятельность.

Юрист Анастасия Билялова в разговоре с Москвой 24 также подтвердила, что новым работникам предоставляется бронь. Вместе с тем эксперт подчеркнула, что она распространяется не на все должности, а только на те, которые нужны для бесперебойной работы компании.

"К сожалению, полной информации о бронировании у граждан нет и быть не может, так как большая часть документов, регулирующих данный процесс, имеют пометки "для служебного пользования". Пока мы можем опираться на разъяснения, опубликованные на портале "Объясняем.рф". Там сказано, что дата выхода на работу не имеет значения", – пояснила специалист.

Ранее в России утвердили список дающих отсрочку в рамках частичной мобилизации специальностей. Речь идет про 195 направлений в сфере IT, указанных в списке Минцифры РФ. Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что сама по себе подходящая специальность не освобождает от призыва. Сотрудник также должен исполнять критически важные для компании функции.

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