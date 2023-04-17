Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль еще два квартала в Артемовске

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Штурмовые группы ЧВК "Вагнер" при поддержке ВДВ и "Южной" группировки Вооруженных сил России за сутки взяли под контроль еще два квартала на северо-западе и в центральной части Артемовска. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

"Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия "Южной" группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых подразделений в данном районе и сковывали действия противника на флангах", – поделились в Минобороны.

Накануне сообщалось, что бойцы ЧВК продолжают бои за основной железнодорожный узел в Артемовске в западной части города. По словам представителя группы, российские силы выдавливают силовиков ВСУ клещами. Он рассказал, что бойцы ЧВК заняли центр Артемовска.

Кроме того, стало известно, что украинская армия расстреляла двух мирных жителей в городе. Боец группы поделился, что боевики ВСУ застрелили заложников во время "зачистки" дома.

В Минобороны показали работу системы залпового огня на запорожском направлении

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!