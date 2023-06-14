ВС РФ высокоточным оружием поразили резервы ВСУ и иностранных наемников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) РФ высокоточным оружием нанесли удары и поразили сосредоточение резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников, а также склады вооружения и иностранной военной техники. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ночью Вооруженные силы РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства", – передает его слова ТАСС.

Конашенков подчеркнул, что все назначенные объекты были поражены, цели ударов достигнуты.

Ранее Конашенков сообщал, что Воздушно-космические силы РФ нанесли групповые удары при помощи высокоточного оружия большой дальности по местам сосредоточения резервов украинской армии. По его словам все поставленные цели были достигнуты.

До этого начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук заявлял, что ВС РФ сорвали попытки атаки украинских штурмовых групп в районе населенного пункта Торское в ДНР и Серебрянского Лесничества.

На краснолиманском направлении российскими военнослужащими были уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", четыре автомобиля подвоза боеприпасов, гаубица Д-30 и две позиции минометов калибра 120 миллиметров, добавил он.



Российские военные отразили несколько атак ВСУ у поселка Клещеевка