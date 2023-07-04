В МО РФ сообщили о безуспешных попытках наступления ВСУ

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили безуспешные попытки наступления на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что южная группировка войск за минувшие сутки отразила десять атак ВСУ на донецком направлении. Противник потерял две боевые машины пехоты, девять автомобилей, два пикапа, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, самоходную артиллерийскую установка Krab польского производства и самоходную артиллерийскую установку "Акация".

Конашенков уточнил, что на данном направлении до 290 украинских военных были ранены и убиты. В районе Выемки российские военные также уничтожили полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

По его информации, на краснолиманском направлении Украина потеряла за сутки более 135 бойцов. Также российская сторона уничтожила самоходную артиллерийскую установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одну Д-20, две боевые бронированные машины и два пикапа. На данном направлении было отражено четыре атаки противника и пресечена деятельность одной украинской диверсионно-разведывательной группы.

Конашенков заявил, что на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли за сутки до 200 человек.

"На южнодонецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" в течение суток отражены две атаки противника в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", – сказал он.

Войска РФ на запорожском направлении "самоотверженными и слаженными действиями" нанесли поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Луговское. В ходе боевых действий были уничтожены четыре боевые машины пехоты и четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и одна Д-20, один танк, подвел итог генерал-лейтенант.

Ранее министерство сообщало, что вертолеты РФ Ка-52 уничтожили бронетехнику украинской армии на краснолиманском направлении. Как уточнили в военном ведомстве, экипажи ударно-разведывательных вертолетов применили авиационный противотанковый ракетный комплекс "Вихрь-М".

До этого российские военные отразили девять атак противника на донецком направлении. Атаки были предприняты украинскими военными в районе села Золотаревка в ЛНР, а также сел Водяное и Клещиевка, поселка Первомайское в ДНР.

В МО РФ сообщили о попытках ВСУ наступать сразу на трех направлениях