Более 640 тыс человек заключили контракт с ВС России

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Свыше 640 тысяч человек сейчас служат по контракту в Вооруженных силах России, сообщается в материалах Минобороны РФ "Армия в цифрах – 2023", которые приводит РБК.

Министерство впервые с начала спецоперации назвало число контрактников. По данным ведомства, в составе отрядов БАРС участие в СВО приняли свыше 40 тысяч человек. Более 7 тысяч в настоящее время выполняют задачи в зоне спецоперации, уточнили в Минобороны.

Еще в 2015 году Владимир Путин создал отряды БАРС – мобилизационный резерв российской армии. В него вошли в том числе представители казаческих объединений. В ведомстве отметили, что чаще всего членами отрядов становятся добровольцы из Краснодарского края и Ростовской области (больше 6,5 тысячи).

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе поездки в Сибирский федеральный округ рассказал, что с 1 января по 1 декабря 2023 года на службу в ВС РФ поступили более 452 тысяч человек.

Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции уточнил, что сейчас в зоне боевых действий находятся 244 тысячи бойцов. ВС РФ удалось создать полки по обслуживанию техники, эти люди очень востребованы, отметил президент.

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