Суд оставил без изменений меру пресечения одному из организаторов теракта в "Крокусе"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Юсуфзода внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмонинторинга)

Суд оставил без изменений меру пресечения в виде содержания в СИЗО одному из организаторов теракта в "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзоды (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмонинторинга), сообщатся в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Его обвинили в совершении преступления по статье "Террористический акт".

Трагедия в подмосковном "Крокусе" произошла 22 марта. Перед началом концерта группы "Пикник" вооруженные автоматами люди ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, после чего спровоцировали пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин. По данным следствия, последнему отводилась роль предоставления финансовых средств для подготовки теракта.

