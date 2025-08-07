Поставщик оружия для террористов из "Крокуса" будет отправлять деньги потерпевшим

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поставщик оружия для исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" Умеджон Солиев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) будет перечислять компенсацию потерпевшим, рассказала ТАСС адвокат Ксения Трунова.

Адвокат, представляющая интересы 130 потерпевших, подчеркнула, что это не будет считаться смягчающим обстоятельством, поскольку действия по заглаживанию вреда должны быть соразмерны тяжести преступления.

"Потерпевшие считают не этичными уловки создания искусственных "смягчающих обстоятельств" и имитации заглаживания вины, они будут добиваться в суде вынесения наиболее жесткого, сурового и справедливого приговора для исполнителей террористического акта и их подельников", – заявила она.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Напавшие открыли стрельбу по людям, пришедшим на концерт, и подожгли здание. В результате ЧП погибли 149 человек, 1 пропал без вести. 609 граждан получили ранения и травмы различной степени тяжести.

По версии следствия, теракт был совершен по заказу властей Украины для дестабилизации политической ситуации в России. Некоторые фигуранты прибыли в страну из-за границы.

4 августа стало известно, что военный суд еще на полгода продлил срок ареста 19 исполнителям и соучастникам теракта. Они будут находиться под стражей до 7 января 2026 года. Кроме того, трое из четырех исполнителей признали вину, один признал ее частично.

