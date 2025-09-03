Каллас назвала встречу лидеров РФ, КНР, КНДР и Ирана "прямым вызовом миропорядку"

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Встречи лидеров России Владимира Путина, Китая Си Цзиньпина, КНДР Ким Чен Ына и Ирана Масуда Пезешкиана стали "прямым вызовом" мировому порядку, основанному на правилах. Таким мнением поделилась глава европейской дипломатии Кая Каллас.

"Председатель КНР стоит рядом с лидерами России, Ирана и КНДР в Пекине – это не просто антизападная позиция. Это прямой вызов международному миропорядку", – приводит ее слова ТАСС.

Более того, Каллас охарактеризовала саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также двусторонние и многосторонние переговоры в Пекине как усилия авторитарных лидеров по формированию нового мирового порядка. Политик призвала Европу противостоять этой новой реальности.

СМИ ранее указывали, что главы России, Китая и Индии продемонстрировали единство на саммите ШОС. Как подчеркнули эксперты, данная трехсторонняя встреча вызвала тревогу в странах Запада.

В частности, президент Финляндии Александр Стубб выразил опасение, что Запад может проиграть странам ШОС, если не усилит сотрудничество с Глобальным Югом и не будет проводить достойную внешнюю политику. Финский лидер подчеркнул, что выступает за "многосторонность" в международном сотрудничестве, а не за многополярность.