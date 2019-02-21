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12:39

Проект об ужесточении ответственности за создание ОПГ приняли в первом чтении

власть

12:39

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Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект об ужесточении ответственности за создание организованной преступной группировки, сообщает РИА Новости.

Предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо с ограничением свободы на один–два года.

За участие в собрании организаторов преступных сообществ предлагается аналогичное наказание. Участие в ОПГ наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет со штрафом до трех миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет.

Человек, который добровольно прекратил участие в ОПГ и пошел на сотрудничество с правоохранителями от уголовной ответственности освобождается.

власть

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