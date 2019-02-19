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15:08

В Госдуме поддержали законопроект об ужесточении ответственности для лидеров ОПГ

власть общество

15:08

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Комитет Госдумы по государственному строительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении президентский законопроект об ужесточении наказания за участие в организованных преступных группировках (ОПГ) и об установлении уголовной ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии.

"Занятие высшего положения в преступной иерархии наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 5 миллионов рублей, или заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 5 лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет", – передает Агентство "Москва" текст документа.

Предусматривается усиление ответственности за создание или руководство преступным сообществом. Предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 5 миллионов рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо с ограничением свободы на один-два года.

За участие в собрании организаторов преступных сообществ предлагается аналогичное наказание. Участие в ОПГ наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет со штрафом до 3 миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет.

Человек, который добровольно прекратил участие в ОПГ и пошел на сотрудничество с правоохранителями от уголовной ответственности освобождается.

власть общество

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