Первый автомобиль с электронным ПТС продали в России

В России впервые продали автомобиль с электронным паспортом транспортного средства (ЭПТС), сообщает РИА Новости.

Речь идет о кроссовере Mazda CX-9. Автомобиль сошел с конвейера дальневосточного завода "Мазда Соллерс", затем его передали дистрибьютору бренда и затем – официальному дилеру Mazda "Рольф Химки". Дилерский центр уже продал кроссовер конечному пользователю.

Покупателем стал завод "Мазда Соллерс", поскольку автомобиль будет использоваться в корпоративном парке предприятия. Кроссовер успешно прошел регистрацию в ГИБДД, после чего его передали владельцу. Каждый из этапов по смене собственника, а также сведения о регистрации автомобиля были отражены в электронном паспорте авто.

Отмечается, что "Рольф Химки" заранее начал подготовку к переходу на ЭПТС. Летом прошлого года в дилерских центрах компании установили защищенный канал передачи данных, заключили договор с "Электронным паспортом" и приобрели необходимый комплект электронно-цифровых подписей для работы сотрудников в системе. Затем началось тестирование процедуры смены собственника в испытательной среде, действия в которой не несут юридических последствий.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в России изменятся правила регистрации автомобилей. Основное нововведение коснется покупателей машин у официальных дилеров. Им больше не придется ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет – это можно будет сделать прямо в автосалоне.

Кроме того, с 1 ноября 2019 года паспорта транспортных средств будут оформляться только в электронном виде. Такой документ будет у каждого нового автомобиля. Владельцы бумажных ПТС также смогут их заменить и перейти на новые.