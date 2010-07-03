Переход на электронные ПТС в России завершат в к ноябрю

Переход на электронные паспорта транспортных средств (ПТС) в России планируют завершить к ноябрю 2019 года.
"Мы готовимся к этому уже не один год. В данном случае речь идет о ноябре 2019 года. В соответствии с совещаниями ЕАЭС мы должны будем с вами перейти на электронный паспорт транспортного средства", – цитирует ТАСС заместителя министра промышленности и торговли РФ Александра Морозова, который выступил на Красноярском экономическом форуме.
Ранее правительство РФ разрешило пользоваться бумажными паспортами транспортного средства, выданными до 1 ноября 2019 года. Они останутся действующими даже после полного перехода на выдачу электронных версий.
Изменения не отразятся на покупателях новых автомобилей. Первое время машины будут продаваться с привычными бумажными паспортами. Автовладельцы с действующими "бумажными" ПТС могут продолжить ими пользоваться: обязательного обмена не предусмотрено.
Система ЭПТС будет выгодна всем участникам рынка, говорят специалисты. Госпошлина на оформление утраченного бумажного паспорта или пришедшего в негодность стоит 800 рублей, а оформление электронного паспорта – 600 рублей. Внесение изменений в бумажные документы будет стоить по госпошлине 350 рублей, а за ЭПТС – 150 рублей. Еще одно преимущество электронных паспортов для автомобилей заключается в отсутствии ограничений на объем вносимых данных. Еще один плюс – свободное обращение транспортных средств на территории таможенного союза ЕАЭС.
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