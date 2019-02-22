Водителям разрешили пользоваться бумажными паспортами ТС

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Правительство РФ разрешило пользоваться бумажными паспортами транспортного средства, выданными до 1 ноября 2019 года. Они останутся действующими даже после полного перехода на выдачу электронных версий. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, оформленный до 1 ноября 2019 года паспорт транспортного средства (или шасси) является действительным до того момента, пока сам собственник не поменяет его на электронный вариант.

В 2019 году в России изменились правила регистрации автомобилей. Основное нововведение коснулось покупателей машин у официальных дилеров. Им больше не надо ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет – это можно будет сделать прямо в автосалоне. Кроме того, с 1 ноября 2019 года паспорта транспортных средств будут оформляться только в электронном виде. Такой документ будет у каждого нового автомобиля. Владельцы бумажных ПТС также смогут их заменить и перейти на новые.

Ранее в МВД России сообщили о разработке цифровых водительских удостоверений. При этом от бумажного документа отказываться не будут, но параллельно данные оцифруют. Так, инспектор сможет увидеть все данные о водителе на планшете или смартфоне.

Помимо создания специального мобильного приложения, рассматривается идея внести сведения о водителе в электронный паспорт, перевод на который планируется с 2021 года. Таким образом, МВД планирует отказаться от разработанного ранее предложения встраивать чипы в водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств (СТС). Чипы планировали встраивать, чтобы уменьшить риск подделок. На это планировалось потратить около 35,6 миллиарда рублей до 2024 года.