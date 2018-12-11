Цифровые водительские права могут появиться в России

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Министерство внутренних дел (МВД) России развивает идею цифрового водительского удостоверения, сообщает РИА Новости.

Как пояснил источник агентства, от бумажного документа отказываться не будут, но параллельно данные оцифруют. Так, инспектор сможет увидеть все данные о водителе на планшете или смартфоне.

Помимо создания специального мобильного приложения, рассматривается идея внести сведения о водителе в электронный паспорт, перевод на который планируется с 2021 года.

Новый документ обеспечит гражданам доступ ко всем госреестрам и госуслугам. Предполагается, что носителем электронного паспорта может стать пластиковая карта со встроенным чипом.

По данным издания, речь идет о возвращении к идее универсальных электронных карт (УЭК), выпуск и выдачу которых прекратили с 1 января 2017 года.

Таким образом, МВД планирует отказаться от разработанного ранее предложения встраивать чипы в водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств (СТС)

Электронные чипы в документы хотели встроить, чтобы уменьшить риск подделок. На это планировалось потратить около 35,6 миллиарда рублей до 2024 года.

Ранее сообщалось, что межрегиональная ассоциация автошкол направила в ГИБДД предложение об уменьшении числа упражнений на площадке с шести до трех при сдаче экзамена на водительские права.