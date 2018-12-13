Забудьте о правах: водителям разрешат ездить без бумажных документов

13 декабря, 12:15
Фото: depositphotos/xload
ГИБДД закупила и направило в регионы 21,7 тысячи планшетов, которые определяют личность человека по фотографии. Об этом рассказал начальник ведомства Михаил Черников.
"Программный продукт сделан таким образом, что мы уже можем сфотографировать водителя и видеть выгрузку информации по нему, его историю, все вопросы, которые ему предъявляются при дорожном движении", – цитирует его "Коммерсантъ".
При этом Черников отметил, что в ведомстве не обладают всеми сведениями о водителях. В частности, о медицинских противопоказаниях к управлению транспортом или данными об учете в наркодиспансерах.
По словам начальника ГИБДД, окончательно решить вопрос с форматом электронных водительских документов ведомство планирует в 2019 году.
Ранее в МВД России сообщили о разработке цифровых водительских удостоверений. При этом от бумажного документа отказываться не будут, но параллельно данные оцифруют. Так, инспектор сможет увидеть все данные о водителе на планшете или смартфоне.
Помимо создания специального мобильного приложения, рассматривается идея внести сведения о водителе в электронный паспорт, перевод на который планируется с 2021 года.
Таким образом, МВД планирует отказаться от разработанного ранее предложения встраивать чипы в водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств (СТС). Чипы планировали встраивать, чтобы уменьшить риск подделок. На это планировалось потратить около 35,6 миллиарда рублей до 2024 года.
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