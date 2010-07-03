Программу маткапитала предложили сделать бессрочной

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко заявил, что его ведомство видит необходимость в том, чтобы сделать программу материнского капитала бессрочной. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Вовченко, эта мера должна действовать постоянно, а величину маткапитала нужно регулярно индексировать. Замглавы Минтруда подчеркнул, что "таких трехгодовых задержек, которые были в прошлом бюджетном цикле", нельзя повторять.
Программа материнского капитала была запущена в 2007 году. Право на его получение имеют семьи, где родился или усыновлен второй ребенок. Средства можно использовать для улучшения жилищных условий, а также направить на оплату образования для детей и формирование накопительной трудовой пенсии матери.
Первоначальный размер маткапитала составлял 250 тысяч рублей. В последующие годы сумму ежегодно индексировали, однако в декабре 2016 года власти заморозили индексации до 1 января 2020 года.
Ранее в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что материнский капитал в 2020 году будет проиндексирован и превысит 470 тысяч рублей. Размер выплаты будет повышен на уровень инфляции. До этого Минтруд предложил продлить программу маткапитала до 2024 года.
В октябре 2018 года в Государственную думу внесли законопроект об усилении контроля за расходами средств маткапитала. В документе предлагается составить и установить перечень организаций, на погашение займов которых могут быть направлены деньги, запретив при этом использовать средства на приобретение непригодного жилья.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: