Программу маткапитала предложили сделать бессрочной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко заявил, что его ведомство видит необходимость в том, чтобы сделать программу материнского капитала бессрочной. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Вовченко, эта мера должна действовать постоянно, а величину маткапитала нужно регулярно индексировать. Замглавы Минтруда подчеркнул, что "таких трехгодовых задержек, которые были в прошлом бюджетном цикле", нельзя повторять.

Программа материнского капитала была запущена в 2007 году. Право на его получение имеют семьи, где родился или усыновлен второй ребенок. Средства можно использовать для улучшения жилищных условий, а также направить на оплату образования для детей и формирование накопительной трудовой пенсии матери.

Первоначальный размер маткапитала составлял 250 тысяч рублей. В последующие годы сумму ежегодно индексировали, однако в декабре 2016 года власти заморозили индексации до 1 января 2020 года.

Ранее в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что материнский капитал в 2020 году будет проиндексирован и превысит 470 тысяч рублей. Размер выплаты будет повышен на уровень инфляции. До этого Минтруд предложил продлить программу маткапитала до 2024 года.

В октябре 2018 года в Государственную думу внесли законопроект об усилении контроля за расходами средств маткапитала. В документе предлагается составить и установить перечень организаций, на погашение займов которых могут быть направлены деньги, запретив при этом использовать средства на приобретение непригодного жилья.