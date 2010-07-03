Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

23 июля, 20:48

Забеременевшая в 37 лет петербурженка родила четверых

общество дети

23 июля, 20:48

Поделиться в социальных сетях:

Фото: gpmu.org

Жительница Санкт-Петербурга, забеременев в 37 лет, родила четырех младенцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на Перинатальный центр Санкт-Петербургского педиатрического университета.

Отмечается, что 23 июля женщина родила трех мальчиков и одну девочку.

"Мальчики весом 1 килограмм 870 граммов, 1 килограмм 930 граммов, 1 килограмм 580 граммов и девочка весом 1 килограмм 540 граммов", – говорится в сообщении.

В центре добавили, что мама детей чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что врачи больницы Sharp Mary Birch в Сан-Диего спасли самого маленького ребенка в мире – девочку весом 245 граммов. Малышка родилась на 23-й неделе беременности, то есть на три месяца раньше срока. При рождении она весила в два раза меньше, чем другие шестимесячные дети – она была размером с большое яблоко. Врачи решили вызвать роды раньше срока после того, как поняли, что ребенок не набирает вес, а жизнь матери находится в опасности.

Читайте также

общество дети

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика