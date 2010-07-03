Забеременевшая в 37 лет петербурженка родила четверых

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Жительница Санкт-Петербурга, забеременев в 37 лет, родила четырех младенцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на Перинатальный центр Санкт-Петербургского педиатрического университета.

Отмечается, что 23 июля женщина родила трех мальчиков и одну девочку.

"Мальчики весом 1 килограмм 870 граммов, 1 килограмм 930 граммов, 1 килограмм 580 граммов и девочка весом 1 килограмм 540 граммов", – говорится в сообщении.

В центре добавили, что мама детей чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что врачи больницы Sharp Mary Birch в Сан-Диего спасли самого маленького ребенка в мире – девочку весом 245 граммов. Малышка родилась на 23-й неделе беременности, то есть на три месяца раньше срока. При рождении она весила в два раза меньше, чем другие шестимесячные дети – она была размером с большое яблоко. Врачи решили вызвать роды раньше срока после того, как поняли, что ребенок не набирает вес, а жизнь матери находится в опасности.

