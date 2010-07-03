Американские медики спасли самого маленького ребенка в мире

Фото: facebook.com/sharphealthcare

Врачи больницы Sharp Mary Birch в Сан-Диего спасли самого маленького ребенка в мире – девочку весом 245 граммов, сообщает РИА Новости.

Малышка родилась на 23-й неделе беременности, то есть на три месяца раньше срока. При рождении она весила в два раза меньше, чем другие шестимесячные дети – она была размером с большое яблоко.

Девочка появилась на свет в декабре 2018 года. Врачи решили вызвать роды раньше срока после того, как поняли, что ребенок не набирает вес, а жизнь матери находится в опасности.

Команда врачей и медработников выхаживала девочку на протяжении пяти месяцев. Сейчас ребенок здоров. Медики говорят, это самый маленький ребенок, которого удалось выходить на данный момент.