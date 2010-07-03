Помощь мамам: какие возможности дает город женщинам с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Будущим мамам, а также женщинам с детьми в столице оказывают всестороннюю поддержку, в том числе финансовую и психологическую. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Так, еще до рождения малыша будущие родители могут получить пособия на ребенка и оформить социальную карту, чтобы пользоваться ей при покупке детских вещей со скидками. Чтобы ее получить, необходимо иметь регистрацию в Москве и встать на учет в поликлинику на раннем сроке беременности.
При выписке в каждом роддоме родителям новорожденных детей также дарят специальный набор "Наше сокровище", который состоит из 44 универсальных предметов для младенцев. В наборе есть ползунки, боди, шапочки, комбинезоны, слюнявчик, пустышка, бутылочка, погремушка, пеленка, присыпка, памперсы и другое.
Список предметов составлен с учетом мнения экспертов, педиатров и родителей. Подарочный набор позволяет родителям сэкономить деньги и время на покупку самых необходимых вещей для малыша – стоимость набора около 20 тысяч рублей. Набор для новорожденного вручают всем родителям, чьи дети появились на свет в Москве, независимо от места жительства родителей.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Кроме того, все московские семьи с новорожденными получают финансовую поддержку от города. Помимо федерального пособия, родителям выплачивают 5 500 рублей на первого ребенка, на второго и последующих – 14 500 рублей. Если в семье рождается тройня, то в таком случае родители получают единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.
В случае возникновения послеродовой депрессии или других тревожностей, специалисты Московской службы психологической помощи готовы оказать своевременную помощь. Пройти психологический курс может также любой житель города. Для москвичей доступны пять консультаций в течение года.
Психологические консультации и тренинги для всех членов семьи проходят и в семейных центрах столицы. Всего в городе открыто 30 таких учреждений. Их работники помогут подобрать подходящую программу для каждого.
Огромную помощь родителям также отказывает и портал mos.ru. Родители с помощью портала могут прикрепить ребенка к поликлинике, записать его в дошкольную группу, первый класс школы или спортивную секцию. Ознакомиться с полным перечнем услуг можно на портале мэра и правительства Москвы.
День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. Мосгорпарк запустил конкурс поздравлений ко Дню матери. Главным призом будет возможность поздравить маму на весь парк и получить бесплатное приглашение на четырех человек с открытой датой на один из катков в парке.
В столичных парках в День матери прозвучат поздравления москвичей
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