Почти 100 тысяч наборов подарили новорожденным в 2018 году

В 2018 году было выдано около 100 тысяч подарочных наборов для новорожденных. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент труда и социальной защиты населения.
С декабря 2017 года семьи новорожденных получают подарочную коробку "Наше сокровище" от правительства Москвы. В набор входят 44 предмета, среди которых подгузники, матрас, одеяло, пеленки, пустышки и другие вещи, которые пригодятся ребенку в первый год жизни.
Список предметов составлен с учетом мнения экспертов, педиатров и родителей. Подарочный набор позволяет родителям сэкономить деньги и время на покупку самых необходимых вещей для малыша – стоимость набора около 20 тысяч рублей.
Набор для новорожденного вручают всем родителям, чьи дети появились на свет в Москве. Мамам, прописанным в другом регионе, необходимо получить свидетельство о рождении в родильном доме.
"Когда рождается малыш, у мамы катастрофически не хватает времени, а количество нужных вещей, безусловно, огромное. Наше сообщество многодетных родителей выступило основным экспертом по формированию этой коробки новорожденного", – говорила в январе 2018 года заместитель председателя комиссии по социальной политике и трудовым отношениям в Мосгордуме Татьяна Батышева.
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