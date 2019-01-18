Почти 100 тысяч наборов подарили новорожденным в 2018 году

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В 2018 году было выдано около 100 тысяч подарочных наборов для новорожденных. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент труда и социальной защиты населения.

С декабря 2017 года семьи новорожденных получают подарочную коробку "Наше сокровище" от правительства Москвы. В набор входят 44 предмета, среди которых подгузники, матрас, одеяло, пеленки, пустышки и другие вещи, которые пригодятся ребенку в первый год жизни.

Список предметов составлен с учетом мнения экспертов, педиатров и родителей. Подарочный набор позволяет родителям сэкономить деньги и время на покупку самых необходимых вещей для малыша – стоимость набора около 20 тысяч рублей.

Набор для новорожденного вручают всем родителям, чьи дети появились на свет в Москве. Мамам, прописанным в другом регионе, необходимо получить свидетельство о рождении в родильном доме.

"Когда рождается малыш, у мамы катастрофически не хватает времени, а количество нужных вещей, безусловно, огромное. Наше сообщество многодетных родителей выступило основным экспертом по формированию этой коробки новорожденного", – говорила в январе 2018 года заместитель председателя комиссии по социальной политике и трудовым отношениям в Мосгордуме Татьяна Батышева.

