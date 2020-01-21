Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 108 тысяч малоимущих семей могут получить помощь в центре "Моя карьера". Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что проект помогает повысить уровень доходов и улучшить качество жизни.

"Мы создали центр "Моя карьера", который оказывает нуждающимся специализированную помощь. Сотрудники центра выявляют барьеры, препятствующие трудоустройству, составляют индивидуальный план работы для каждого обратившегося. При этом для участников проекта мы гарантируем сохранение пособий на детей и доплаты к пенсии по потере кормильца в течение трех лет при условии выхода на работу и на период работы", – приводятся в сообщении слова Раковой.

Как отмечается, к проекту присоединились несколько ведомств социального блока столичного правительства, а также московские городские центры поддержки семьи и детства.

На сегодняшний день проведено более 270 тысяч бесед с семьями, отправлено 108 тысяч СМС и более 80 тысяч электронных писем, через кол-центр правительства столицы совершены 162 тысячи звонков представителям семей, имеющих статус малообеспеченных. Более 55% опрошенных заинтересовалось проектом.

Специализированный центр занятости населения "Моя карьера" открылся в здании бизнес-центра "Радонежский" на улице Сергия Радонежского. Его общая площадь превышает четыре тысячи квадратных метров. На прилегающей территории обустроили новый городской сквер с детской площадкой, зоной для воркаута, навесами и лавочками для отдыха горожан. Рядом расположены парковки для автомобилей и велосипедов.

В центре помогают составить резюме и подготовиться к собеседованию, консультируют по вопросам прохождения профессионального обучения, а также подбирают вакансии.

Специалисты центра работают с молодежью от 14 лет, людьми старшего поколения, многодетными семьями, женщинами с детьми, а также с людьми с ограниченными возможностями здоровья. В центре стараются помочь найти работу каждому, кто в этом нуждается, в том числе малообеспеченным родителям. Главное условие – желание трудоустроиться.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что новая программа направлена на то, чтобы выявить нуждающиеся в работе семьи, пригласить их к разговору, снять психологические и другие барьеры. Таким образом, отметил мэр, речь идет о целом комплексе услуг, которые впервые собрали на одной площадке.