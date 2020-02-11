В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

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Партия "Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала. Они подготовлены в соответствии с поручениями Владимира Путина, которые он озвучил в ходе послания Федеральному собранию.

Поправки предусматривают продление действия программы маткапитала до конца 2026 года, а также его ежегодную индексацию, передает News.ru. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что инициативы президента являются "безусловным приоритетом".

Ранее сообщалось о том, что в ПФР подготовили проект о расширении программы маткапитала на первого и второго ребенка. Глава организации Максим Топилин подчеркивал, что отделения фонда готовят к изменениям и многочисленным обращениям. Он заверял, что специалисты справятся с поставленными задачами.

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что родители получат право на получение материнского капитала при рождении первого ребенка.

Программу материнского капитала было предложено продлить до 31 декабря 2026 года. Выплата на первенца составит 466 тысяч 617 рублей с 1 января 2020 года, для семей с двумя детьми – 616 тысяч 617 рублей.