Госдума расширила программу маткапитала на первого ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон, распространяющий право на получение материнского капитала при рождении первенца.

Согласно закону, семьи, где родился первый ребенок, получат от государства 466 тысяч 617 рублей. При рождении второго ребенка сумма выплаты увеличится на 150 тысяч рублей, составив 616 тысяч 617 рублей.

В целом программа материнского капитала продлевается до 2026 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что это является одной из важнейших инициатив в рамках реализации послания Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что срок выдачи сертификата будет сокращен втрое – до пяти дней. Срок распоряжения маткапиталом сократят на столько же – 10 дней вместо 30.

Семьям больше не придется собирать пакет документов на получение госуслуги. Пенсионный фонд РФ будет сам выяснять нужные сведения из государственных информационных систем.

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что родители получат право на получение материнского капитала при рождении первого ребенка. В Госдуму внесли поправки об использовании маткапитала. Их подготовили в соответствии с поручениями президента.