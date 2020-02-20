Расширение маткапитала потребует дополнительные 500 миллиардов рублей из бюджета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В министерстве труда рассказали о необходимости дополнительного финансирования программы материнского капитала, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Потребность в новых денежных поступлениях вызвано расширением программы. Владимир Путин поручил продлить срок программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.

Также стало известно, что маткапитал смогут получать и семьи, в которых появился первый ребенок. Размер поступления составит 466 тысяч рублей. В случае появления второго ребенка семья получит 616 тысяч рублей.

В министерстве труда считают, что расширение потребует дополнительного выделения более 500 миллиардов рублей в рамках федерального бюджета на 2020-2022 годы. Так, в 2020 году на реализацию идей по маткапиталу потребуется еще 111,9 миллиарда рублей.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении маткапитала на первого ребенка.

Также стало известно, что сертификат на маткапитал можно будет получить при выписке из роддома. Тем самым заметно упростится процедура выдачи выплат.