Сертификат на маткапитал можно будет получить при выписке из роддома

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Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что сертификат на материнский капитал можно будет получить после выписки из роддома на основании полученных при поступлении данных, сообщает ТАСС.

"Если раньше нужно было заполнять массу бумажек, инструкций, то сегодня, чтобы получить материнский капитал и соответствующее свидетельство, достаточно тех данных, которые заполняются при поступлении будущей мамы в роддом", – отметил министр.

По его словам, эти данные будут направляться в соответствующие службы и уже при выходе из роддома мама может иметь сертификат о материнском капитале на электронной почте, в телефоне, или также пойти получить его в бумажном виде.

Ранее сообщалось, что срок выдачи сертификата будет сокращен втрое – до пяти дней. Срок распоряжения маткапиталом сократят на столько же – 10 дней вместо 30.

Семьям больше не придется собирать пакет документов на получение госуслуги. Пенсионный фонд РФ будет сам выяснять нужные сведения из государственных информационных систем.

Программу маткапитала продлят до 31 декабря 2026 года. Выплата на первенца составит 466 тысяч 617 рублей с 1 января 2020 года, для семей с двумя детьми – 616 тысяч 617 рублей.