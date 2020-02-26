Совфед одобрил закон о расширении программы маткапитала на первого ребенка

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Члены Совета Федерации одобрили закон, распространяющий право на получение материнского капитала при рождении первенца. Программа продлевается до 2026 года.

Документом также увеличивается сумма выплаты при рождении второго ребенка на 150 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва". Семьи, где родился первый ребенок, получат от государства 466 617 рублей. При рождении второго маткапитал составит 616 617 рублей.

Часть средств (не более 50% от общей суммы) можно будет использовать для строительства или реконструкции индивидуального жилья на садовом участке.

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что родители получат право на получение маткапитала при рождении первого ребенка. В Госдуму внесли поправки об использовании маткапитала. Их подготовили в соответствии с поручениями президента. 20 февраля ГД приняла закон в третьем чтении.

Cрок выдачи сертификата сократят втрое – до пяти дней. Срок распоряжения маткапиталом сократят на столько же – 10 дней вместо 30.

Семьям не придется собирать пакет документов на получение госуслуги. Пенсионный фонд РФ будет сам выяснять нужные сведения из государственных информационных систем.

Женщинам могут дать право перенаправить маткапитал с формирования накопительной пенсии на другие цели. По действующему закону после дня назначения накопительной пенсии россиянок лишают права направить средства на другие цели.