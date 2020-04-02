Срок рассмотрения заявлений на маткапитал сократили

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
В России в три раза сократили срок рассмотрения заявлений на получение материнского капитала. Теперь вместо месяца документы будут приниматься за 10 рабочих дней, передает ТАСС заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
"Еще одно постановление существенно упрощает процедуру получения материнского капитала, в том числе за счет перевода этой госуслуги в электронный формат", – добавил премьер.
Мишустин добавил, что средства также будут перечислять в два раза быстрее – в течение пяти дней вместо десяти. Маткапитал можно будет вложить в строительство или реконструкцию жилплощади на садовом участке.
Кроме того, премьер-министр сообщил о планах внесения изменений в государственную программу поддержки граждан с детьми от 3 до 7 лет в том случае, если доход на каждого человека в семье оказывается не больше прожиточного минимума.
В конце марта Владимир Путин поручил начать осуществление выплат малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет в размере половины прожиточного минимума с 1 апреля 2020 года.
В ходе послания Федеральному собранию 15 января российский лидер заявлял, что родители получат право на получение материнского капитала при рождении первого ребенка. Программу продлят минимум до 31 декабря 2026 года. Так, выплата на первенца составит 466 тысяч 617 рублей с 1 января 2020 года, для семей с двумя детьми – 616 тысяч 617 рублей.
Путин подписал закон о материнском капитале после рождения первенца
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