На поддержку семей с детьми выделят почти 105 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство РФ выделит на поддержку семей с детьми почти 105 миллиардов рублей из федерального бюджета. Выплаты начнутся на месяц раньше запланированного, в июне 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

Премьер отметил, что еще примерно 31,5 миллиарда рублей поступит из региональных бюджетов.

Мишустин напомнил, что президент РФ поручил форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали быстрее получать ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет.

Выплаты положены семьям с доходами меньше прожиточного минимума. Для получения выплаты семье будет достаточно подать заявление в электронном виде.

Если в малообеспеченной семье несколько детей указанного возраста, то пособие будет выплачиваться на каждого. Ранее назначенные региональные выплаты сохранятся.