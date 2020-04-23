Каждая многодетная семья сможет получить на покупку жилья более 1 млн рублей – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Общий объем поддержки многодетной семьи для улучшения жилищных условий может превысить 1 миллион рублей. Категории семей, для которых действуют эти условия, назвал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Дополнительная мера поддержки рассматривается в отношении тех, кто обзавелся третьим или последующими по счету детьми после 1 января 2019 года.

"Государство поможет полностью или частично погасить ипотечный кредит такой семье, максимальная сумма погашения составит 450 тысяч рублей. На эти цели мы направим около 9,5 миллиарда рублей", – заявил Мишустин.

Глава кабмина уточнил, что с учетом расширенного материнского капитала сумма жилищной поддержки от государства достигнет 1 миллиона рублей. Меры, которые обсудили в правительстве, помогут не менее чем 21 тысяче семей.

В начале апреля сообщалось, что в России установили порядок ежемесячных выплат семьям с детьми до трех лет, которые имеют право на материнский капитал. С апреля по июнь 2020 года на каждого ребенка выплатят по 5 тысяч рублей.

