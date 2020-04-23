Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:59

Каждая многодетная семья сможет получить на покупку жилья более 1 млн рублей – Мишустин

общество финансы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Общий объем поддержки многодетной семьи для улучшения жилищных условий может превысить 1 миллион рублей. Категории семей, для которых действуют эти условия, назвал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Дополнительная мера поддержки рассматривается в отношении тех, кто обзавелся третьим или последующими по счету детьми после 1 января 2019 года.

"Государство поможет полностью или частично погасить ипотечный кредит такой семье, максимальная сумма погашения составит 450 тысяч рублей. На эти цели мы направим около 9,5 миллиарда рублей", – заявил Мишустин.

Глава кабмина уточнил, что с учетом расширенного материнского капитала сумма жилищной поддержки от государства достигнет 1 миллиона рублей. Меры, которые обсудили в правительстве, помогут не менее чем 21 тысяче семей.

В начале апреля сообщалось, что в России установили порядок ежемесячных выплат семьям с детьми до трех лет, которые имеют право на материнский капитал. С апреля по июнь 2020 года на каждого ребенка выплатят по 5 тысяч рублей.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать