Более миллиона семей обратилось за выплатой в 5 тыс рублей на детей – Котяков

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Более миллиона семей обратилось за выплатой в пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на совещании Владимира Путина с членами правительства.
"За назначением ежемесячной выплаты в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет уже сейчас обратились более миллиона семей, имеющих право на материнский капитал", – сказал Котяков.
7 апреля Владимир Путин подписал указ о выплате в апреле – июне семьям с детьми до трех лет по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Ежемесячные выплаты положены гражданам РФ и имеющим право на господдержку в виде маткапитала при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года.
Подать заявление на получение средств можно через Пенсионный фонд, центры "Мои документы", а также в электронном виде на портале госуслуг. Обратиться за выплатами можно до 1 октября 2020 года. При этом выплаты не будут учитываться в составе доходов семей при назначении других социальных мер поддержки.
Ранее глава государства поручил начать осуществление выплат малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет в размере половины прожиточного минимума с 1 апреля 2020 года.
Выплаты положены семьям с доходами меньше прожиточного минимума. Для их получения семье будет достаточно подать заявление в электронном виде. Если в малообеспеченной семье несколько детей указанного возраста, то пособие будет выплачиваться на каждого. Ранее назначенные региональные выплаты сохранятся.
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