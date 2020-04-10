Утвержден порядок выплат имеющим право на маткапитал семьям с детьми до трех лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России установили порядок ежемесячных выплат семьям с детьми до трех лет, у которых есть право на маткапитал. Документ опубликован на сайте кабмина.
"Утвердить прилагаемые правила осуществления ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал", – говорится в документе.
Деньги получат все проживающие в РФ и имеющие право на господдержку в виде маткапитала при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года. Также это коснется ранее имевших такое право и полностью распорядившихся маткапиталом.
Как отмечается, каждый месяц с апреля по июнь на каждого ребенка будут начислять по 5 тысяч рублей.
Подать заявление на получение средств можно в Пенсионный фонд, центры "Мои документы", а также в электронном виде на портале госуслуг. Обратиться за выплатами можно будет вплоть до 1 октября.
В июне начнутся выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно. Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, в апреле, мае и июне будут выплачивать пособие по безработице в размере 12 тысяч 130 рублей.
Кроме того, с 1 апреля 2020 года официально выплачиваются малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет в размере половины прожиточного минимума. Соответствующее распоряжение также подписал Владимир Путин.
Путин продлил нерабочие дни до конца апреля c сохранением зарплаты. Глава государства заявил, что если обстановка в стране улучшится, то нерабочие дни могут сократить.
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