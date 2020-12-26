Гинцбург заявил об отсутствии аллергических реакций на вакцину "Спутник V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России не выявлено тяжелых аллергических реакций на вакцину "Спутник V" . Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".
"Тяжелых аллергических реакций <...> при применении вакцины "Спутник V" и во время клинических испытаний – первой, второй, третьей фазы, – и во время гражданского оборота <...> не наблюдалось", – подчеркнул Гинцбург.
По актуальным данным, вакцину "Спутник V" получили около 700 тысяч жителей России. При этом Минздрав и Росздравнадзор внимательно следят за выявлением возможных побочных эффектов препарата.
Ранее Гинцбург поддержал введение "ковидных паспортов". Директор Центра имени Гамалеи назвал подобное решение правильным.
За последние сутки в России выявили 29 018 новых случаев коронавируса. При этом 4 543 заболевших COVID-19 не имели клинических проявлений инфекции.
В Москве зарегистрировали 7 315 новых случаев коронавируса. 1 923 пациента с COVID-19 были госпитализированы.
В Москве выявили 7 315 случаев COVID-19
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