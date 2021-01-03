Инфекционист назвал противопоказания для вакцинации от коронавируса

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Инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что респираторные вирусные инфекции и обострения хронических заболеваний являются противопоказаниями при вакцинации от коронавируса, передает РБК.

"У человека не должно быть никаких проявлений ОРВИ: насморка, кашля, температуры, недомогания", – подчеркнул Тимаков.

Специалист также рекомендовал не злоупотреблять алкоголем за три дня до и после вакцинации, а также следить за рационом питания, исключив из него тяжелую пищу и фастфуды. Помимо этого, не менее важно подготовиться к процедуре психологически, уточнил инфекционист.

"Если пациент сильно переживает, у него может подняться давление. Во время прививки, естественно, происходит выброс адреналина и гормонов стресса, это дополнительно влияет на сосуды. В итоге у человека может закружиться голова и он может потерять сознание", – пояснил врач.

Ранее член-корреспондент РАН Виктор Фомин заявил, что перед вакцинацией от коронавируса следует сделать тест на антитела и ПЦР-тест на коронавирус. По его словам, перед вакцинацией также необходимо выяснить, были ли ранее нежелательные реакции на другую вакцину.

Вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок. Разработчики препарата отмечали, что его эффективность против тяжелых случаев достигла 100%. Отмечалось, что общая эффективность вакцины была подтверждена в трех статистически значимых точках.

Минздрав выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире.

