В России выявлен 23 351 новый случай коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России за последние сутки выявлен 23 351 новый случай коронавируса в 84 регионах, сообщает Оперштаб. В 11,2% из них заболевание протекало без клинических проявлений.

На Санкт-Петербург пришлось 3 657 случаев коронавируса, на Москву – 3 591, Московской область – 1 250, Нижегородскую область – 482, Свердловскую область – 399, Воронежскую и Ростовскую области – по 388, Хабаровский край – 335, Карелию – 323, Красноярский край – 319, Вологодскую область – 313, Пермский край – 308, Челябинскую область – 299, Самарскую область – 298, Саратовскую область – 271, Ульяновскую область – 268, Иркутскую область – 264.

Всего в РФ зарегистрировано 3 260 138 случаев коронавируса. За прошедшие 24 часа подтверждено 482 летальных исхода. За весь период по стране от коронавируса умерли 58 988 человек. За прошедшие сутки были выписаны 21 154 человека, за весь период вылечились от коронавируса 2 640 036 человек.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что снижение заболеваемости коронавирусом в России связано с меньшим тестированием на COVID-19 во время праздников. По его словам, в выходные люди меньше обращаются к врачам, а коммерческие лаборатории диагностические не работают.

