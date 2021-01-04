В России выявлен 23 351 новый случай коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В России за последние сутки выявлен 23 351 новый случай коронавируса в 84 регионах, сообщает Оперштаб. В 11,2% из них заболевание протекало без клинических проявлений.
На Санкт-Петербург пришлось 3 657 случаев коронавируса, на Москву – 3 591, Московской область – 1 250, Нижегородскую область – 482, Свердловскую область – 399, Воронежскую и Ростовскую области – по 388, Хабаровский край – 335, Карелию – 323, Красноярский край – 319, Вологодскую область – 313, Пермский край – 308, Челябинскую область – 299, Самарскую область – 298, Саратовскую область – 271, Ульяновскую область – 268, Иркутскую область – 264.
Всего в РФ зарегистрировано 3 260 138 случаев коронавируса. За прошедшие 24 часа подтверждено 482 летальных исхода. За весь период по стране от коронавируса умерли 58 988 человек. За прошедшие сутки были выписаны 21 154 человека, за весь период вылечились от коронавируса 2 640 036 человек.
Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что снижение заболеваемости коронавирусом в России связано с меньшим тестированием на COVID-19 во время праздников. По его словам, в выходные люди меньше обращаются к врачам, а коммерческие лаборатории диагностические не работают.
Врачи заявили, что "британский" штамм коронавируса на 70% заразнее прежнего
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: