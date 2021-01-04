Инфекционист спрогнозировала улучшение ситуации с COVID-19 в 2022 году

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Президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова заявила, что ситуацию с COVID-19 в мире, возможно, удастся переломить к концу 2022 года.

Бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям указала РИА Новости, что это будет возможно только при вакцинации населения и создании лекарств.

"Я думаю, все-таки к концу, где-нибудь к середине 2022 года, я думаю, что везде в мире переломится ситуация. Я имею в виду, что, конечно, коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас", – сказала Шестакова.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ранее отметил, что заболеваемость коронавирусом в России, скорее всего, выйдет на фазу снижения в феврале-марте 2021 года.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире выявлено более 82,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, свыше 1,8 миллиона человек скончались. В России зарегистрировано 3 236 787 пациентов. За весь период умерли 58 506 человек, выздоровели 2 618 882.