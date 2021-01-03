Микробиолог заявил об опасности новых смертельных болезней из-за вырубки лесов

Фото: depositphotos/tatisol

Микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в 1976 году помог обнаружить вирус Эболы, предупредил о возможном появлении новых смертельно опасных заболеваний.

Ученый полагает, что угроза исходит из-за вырубки лесов, приводящей к увеличению числа контактов человека и возбудителей различных заболеваний.

В интервью телеканалу CNN он отметил, что это может привести в будущем к "большой пандемии".

"Мы живем в мире, в котором будут появляться новые патогены. И это и есть то, что представляет угрозу для человечества", – сказал он.

Он добавил, что они станут распространяться так же быстро, как и COVID-19, но при этом будут обладать таким же уровнем летальности, как Эбола.

В частности, Муембе-Тамфум предупредил, что в Демократической Республике Конго (ДРК) у одной из пациенток обнаружили следы неизвестного патогена.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявил, что коронавирус является идеальным патогеном для развития пандемии. По его мнению, такие вирусы могут и в будущем создавать подобны ситуации.

Мурашко добавил, что активно распространять вирус пациентам позволяет умеренная заразность и тяжесть течения заболевания.