Микробиолог заявил об опасности новых смертельных болезней из-за вырубки лесов

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Микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в 1976 году помог обнаружить вирус Эболы, предупредил о возможном появлении новых смертельно опасных заболеваний.
Ученый полагает, что угроза исходит из-за вырубки лесов, приводящей к увеличению числа контактов человека и возбудителей различных заболеваний.
В интервью телеканалу CNN он отметил, что это может привести в будущем к "большой пандемии".
"Мы живем в мире, в котором будут появляться новые патогены. И это и есть то, что представляет угрозу для человечества", – сказал он.
Он добавил, что они станут распространяться так же быстро, как и COVID-19, но при этом будут обладать таким же уровнем летальности, как Эбола.
В частности, Муембе-Тамфум предупредил, что в Демократической Республике Конго (ДРК) у одной из пациенток обнаружили следы неизвестного патогена.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявил, что коронавирус является идеальным патогеном для развития пандемии. По его мнению, такие вирусы могут и в будущем создавать подобны ситуации.
Мурашко добавил, что активно распространять вирус пациентам позволяет умеренная заразность и тяжесть течения заболевания.
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