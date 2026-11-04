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04 ноября, 12:02

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ТАСС: аэропорт Люблина предупредил о возможных задержках рейсов "из-за военной активности"

Аэропорт Люблина предупредил о возможных задержках рейсов "из-за военной активности"

Фото: depositphotos/nitinut380

Международный аэропорт польского Люблина, который находится недалеко от границы с Украиной, предупредил о вероятных задержках и отменах рейсов в ближайшие сутки. Об этом ТАСС рассказал источник в авиадиспетчерских службах.

Причиной собеседник назвал "военную активность". Что именно под этим подразумевается, он не уточнил, однако отметил, что предупреждение доведено до сведения всех возможных пользователей воздушного пространства.

Ограничения затронут отдельные временные интервалы. В частности, задержки вылетов и прилетов самолетов, а также отмены рейсов возможны 4 ноября с 15:30 до 17:30 по местному времени (с 17:30 до 19:30 минут по московскому). На следующий день сложности ожидаются с 14:30 до 16:30 по местному времени (с 16:30 до 18:30 минут по московскому).

Похожая ситуация произошла в указанной авиагавани в конце октября. Тогда аэропорт прекратил принимать и выпускать воздушные суда из-за незапланированных действий военной авиации для обеспечения безопасности страны. Подробности этой деятельности источник в авиадиспетчерских службах не привел.

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