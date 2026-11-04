В столице определили лауреатов конкурса "Студент года Москвы"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В столице подвели итоги конкурса "Студент года Москвы". Обладателями Гран-при в индивидуальных номинациях стали Алексей Пугачев из Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и Варвара Гущина из медицинского колледжа № 1. Также Гран-при отметили патриотический клуб "Рубеж" Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Количество участников в этом году выросло вдвое. Студенты 150 учебных заведений прислали больше 1,1 тысячи заявок", – рассказала Наталья Сергунина.

Для конкурсантов традиционно подготовили несколько этапов отбора. Например, ребята решали практические задачи, проходили тестирование на знание истории столицы, рассказывали экспертам о своих значимых достижениях. По итогам испытаний члены жюри определили лауреатов.

Помимо Гран-при, победителей назвали в 21 индивидуальной и коллективной номинации: "Староста года", "Студенческое медиа года", "Творческий клуб года", "Интеллект года", "Спортсмен года" и других. Они представят Москву в финале Российской национальной премии "Студент года".

Организаторы – проект "Молодежь Москвы" столичного комитета общественных связей и молодежной политики, Московская городская организация Российского союза молодежи и Московский центр развития профессионального образования столичного департамента образования и науки.

Ранее столичная сборная заняла первое место в общемедальном зачете Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Всего москвичи завоевали 98 наград, они заняли призовые места почти во всех конкурсных компетенциях