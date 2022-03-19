Индия хочет сохранить долгосрочные отношения с Россией – СМИ

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Индия хочет сохранить долгосрочные отношения с Россией на фоне противостояния Москвы и Запада. Такое мнение высказала обозреватель американского сайта Vox Джен Кирби.
По ее словам, усугубленное на фоне украинского кризиса противостояние США и РФ ставит Нью-Дели в затруднительное положение. Кирби отметила, что в годы холодной войны Индия старалась не вовлекаться в конфликты СССР и США, хотела сохранить суверенитет.
"Хотя внешнеполитическая линия страны претерпела изменения за эти годы, идея автономности все еще заложена в ее фундамент", – написала Кирби.
По мнению автора статьи, от Нью-Дели требуются сложные расчеты для балансирования между двумя странами. При этом данная тактика отвечает интересам государства.
Кирби подчеркнула, что теплые отношения с США и санкции Запада не мешают Индии торговать с Россией.
Ранее Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отключения России от навигационной системы GPS. При этом он добавил, что не нужно переживать по этому поводу, так как каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС, которая продолжит работать.
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