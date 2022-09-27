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Общество

08:33

В Госдуме признали нарушения при проведении частичной мобилизации

общество

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил о нарушениях при частичной мобилизации россиян. Он отметил, что в настоящее время все ошибки устраняются, сообщает газета "Ведомости".

Нилов призвал граждан обращаться во фракцию с жалобами, чтобы они находились на особом контроле.

"Мне, честно говоря, стыдно за работу людей, которые своими странными действиями подвели президента и Минобороны", – подчеркнул парламентарий.

По его словам, в Минобороны уже направлены около 30 писем. Нилов подчеркнул, что обращений больше, но они были оформлены с ошибками.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле гордятся и восхищаются гражданами, которые пришли в военкоматы, не дожидаясь повестки о мобилизации. У Пескова также спросили, были ли подобные случаи в администрации президента, однако ему не известно о таких примерах.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

В Минобороны РФ уточнили категории граждан, которые не подпадают под частичную мобилизацию

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