Сына главы Крыма призвали в рамках частичной мобилизации

Фото: телеграм-канал "Аксенов Z 82"

Сын главы Крыма Сергея Аксенова был призван в армию в рамках частичной мобилизации. По информации, он уже находится в подразделении на территории части. Об этом сообщает РИА Новости.

"Закон един для всех <...>", – сказал Аксенов.

Он заявил, что очень гордится своим сыном, который выразил желание отдать долг отечеству. Аксенов подчеркнул, что его сын не может остаться в стороне от происходящего.

Ранее в Сети распространилось видео, на кадрах которого представившиеся сотрудниками военкомата люди позвонили сыну пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николаю. Они попросили явиться туда на следующий день к 10 утра. На это мужчина ответил, что не собирается этого делать и найдет другой способ для решения вопроса.

В свою очередь, Дмитрий Песков считает, необходимо услышать весь разговор. Кроме того, он заявил, что знаком с полным содержанием диалога своего сына Николая с военкоматом.