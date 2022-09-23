Сына главы Крыма призвали в рамках частичной мобилизации

Фото: телеграм-канал "Аксенов Z 82"
Сын главы Крыма Сергея Аксенова был призван в армию в рамках частичной мобилизации. По информации, он уже находится в подразделении на территории части. Об этом сообщает РИА Новости.
"Закон един для всех <...>", – сказал Аксенов.
Он заявил, что очень гордится своим сыном, который выразил желание отдать долг отечеству. Аксенов подчеркнул, что его сын не может остаться в стороне от происходящего.
Ранее в Сети распространилось видео, на кадрах которого представившиеся сотрудниками военкомата люди позвонили сыну пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николаю. Они попросили явиться туда на следующий день к 10 утра. На это мужчина ответил, что не собирается этого делать и найдет другой способ для решения вопроса.
В свою очередь, Дмитрий Песков считает, необходимо услышать весь разговор. Кроме того, он заявил, что знаком с полным содержанием диалога своего сына Николая с военкоматом.
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