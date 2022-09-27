Москвичей предупредили об ухудшении видимости из-за тумана

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В большинстве районов Московской области, а также в прилегающих с юго-запада, запада и севера регионах наблюдаются очаги туманов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Аэродромы московского аэроузла отмечают туманы с ухудшением видимости до 100–300 метров. В такой ситуации возможны задержки в прилетах и вылетах авиарейсов, может быть затруднено движение автомобильного и железнодорожного транспорта", – написал синоптик в своем телеграм-канале.

Метеоролог добавил, что температура воздуха в юго-западных и западных районах Подмосковья опустилась в зону отрицательных значений. По его словам, это может привести к образованию гололедицы на дорогах, особенно в условиях, когда влажность достигает почти 100%.

"По прогнозам постепенное рассеивание туманов начнется после восхода солнца, к 8–9 часам местного времени. Будьте внимательны и осторожны, особенно управляя автомобилем", – сообщил Леус.

Во вторник, 27 сентября, в Московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой дождь. По данным Гидрометцентра РФ, температура воздуха в столице составит 11–13 градусов тепла, в Подмосковье – 9–14 градусов. Ветер будет юго-восточного направления с порывами до 10 метров в секунду.

