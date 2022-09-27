Синоптик спрогнозировал потепление в столичном регионе к концу недели

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После 28 сентября в столичном регионе начнется заметное потепление, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В пятницу будет уже до 15 градусов и выше. После полудня в четверг также осадки практически прекращаются, не прогнозируются они в пятницу и субботу. Можно ли это ассоциировать с бабьем летом? Не стал бы торопиться, но дни будут заметно теплее", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Во вторник, 27 сентября, в Московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой дождь. По данным Гидрометцентра РФ, температура воздуха в столице составит 11–13 градусов тепла, в Подмосковье – 9–14 градусов. Ветер будет юго-восточного направления с порывами до 10 метров в секунду.

В четверг, 28 сентября, в столичном регионе прогнозируется 12–14 градусов тепла, в пятницу – 12–17 градусов, в субботу – 14–19 градусов, в воскресенье – 16–21 градус.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах Урала и Сибири в ближайшие дни ожидается похолодание, мокрый снег, заморозки и гололедица. По словам научного руководителя Гидрометцентра России, температура воздуха в Западной Сибири понизится сразу на 15–20 градусов.

