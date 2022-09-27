Москвичей предупредили об ухудшении видимости на дорогах из-за тумана

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Столичных водителей предупредили об ухудшении видимости на дорогах из-за сильного тумана. Об этом сообщается в телеграм-канале московского Дептранса.

"В Москве из-за тумана видимость сильно ограничена. Будьте внимательны на дорогах: избегайте резких маневров, не отвлекайтесь на гаджеты, соблюдайте дистанцию", – говорится в сообщении.



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Утром 27 сентября столичный регион окутал туман. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, очаги туманов наблюдаются в большинстве районов Московской области, а также в прилегающих с юго-запада, запада и севера регионах.

Он отметил, что в таких условиях возможны задержки в прилетах и вылетах авиарейсов, а также может быть затруднено движение автомобильного и железнодорожного транспорта. Леус добавил, что постепенное рассеивание туманов начнется после восхода солнца.