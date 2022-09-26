Семьи мобилизованных с детьми до 14 лет получат дополнительные соцгарантии

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Правительство России предоставит дополнительные социальные гарантии членам семей мобилизованных граждан с детьми в возрасте младше 14 лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным, она отметила, что кабмин и депутаты Госдумы подготовили законодательные поправки об обеспечении защиты трудовых прав участников военной спецоперации на Украине, призванных по мобилизации и заключивших контракт с ВС РФ.

По словам Голиковой, в частности, на законодательном уровне будет закреплена возможность приостановки трудового договора на период службы в армии.

"Будут установлены гарантии членам семей таких работников при наличии детей в возрасте до 14 лет в части запрета привлечения без их согласия к сверхурочным, ночным работам, работе в выходные дни и нерабочие праздничные дни, к командировкам, преимущественное право оставления их на работе при сокращении штата", – добавила она.

Ранее Голикова сообщила, что мобилизованные в Вооруженные силы РФ работники получат право на досрочный выход на пенсию. Она отметила, что период прохождения военной службы засчитывается в страховой стаж для назначения страховой пенсии по старости.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

