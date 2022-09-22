В ГД могут законодательно закрепить сохранение рабочих мест за мобилизованными россиянами

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В повестке Госдумы на следующей неделе уже стоит пункт по законодательному закреплению сохранения рабочих мест для мобилизованных граждан. Об этом заявила депутат ГД от Кировской области Мария Бутина в своем телеграм-канале.

"В повестке Госдумы на следующей неделе уже стоит пункт по законодательному закреплению кредитных каникул и сохранению рабочих мест для мобилизованных граждан. Вы просили, мы сделали", – сообщила Бутина.

Ранее Центробанк рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям выдавать кредитные каникулы мобилизованным гражданам. Отмечалось, что граждане могут обратиться в свой банк или МФО за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов на период мобилизации. В ЦБ рекомендовали финансовым организациям разработать специальные программы кредитных каникул для таких заемщиков.

Позже в регуляторе сообщили, что близкие родственники могут самостоятельно обратиться в банк за реструктуризацией кредитов мобилизованных граждан. В Центробанке подчеркнули, что кредиторы не должны рассматривать эти инициативы как ухудшающую кредитную историю заемщика.

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