В больнице Ижевска рассказали о состоянии раненных при стрельбе в школе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Девять раненных в результате стрельбы в ижевской школе, в том числе семь детей, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, заявил главный врач Первой республиканской клинической больницы Удмуртии в Ижевске Александр Шаклеин. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, к утру вторника, 27 сентября, на лечении в клинике остаются 18 пациентов, 16 из которых дети.

"Девять пациентов в реанимации, из которых семеро детей, двое пациентов взрослые, состояние их оценивается как тяжелое", – сказал Шаклеин.

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла в понедельник, 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация. Стрелок покончил с собой. В результате нападения погибли 17 человек.

В СК сообщали, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.

По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело. Оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.