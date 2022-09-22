"Доктор 24": 5 продуктов из холодильника дерматолога

Стресс большого города, неправильное питание, недосыпание – все это приводит к появлению ранних морщин, тусклому цвету лица, сухости и шелушению кожи.

Как от этого избавиться? Какие пять продуктов покупают себе и советую своим пациентам дерматологи-косметологи? Об этом – в программе "Доктор 24".