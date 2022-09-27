Мишустин призвал бизнес и профсоюзы выдвигать предложения по льготам для мобилизованных

Михаил Мишустин призвал бизнес, экспертов и профсоюзы выдвигать предложения по дополнительным льготам для мобилизованных. Об этом премьер-министр заявил в своем видеообращении к участникам Всероссийской недели охраны труда.

"Человек, который служит Родине, должен быть уверен, что его организационные вопросы решены, начиная от того, где он продолжит карьеру по возвращении, и заканчивая тем, как будет погашаться ипотека во время его отсутствия", – заявил Мишустин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.