Картаполов опроверг информацию о военных сборах для неслуживших старше 30 лет

Фото: РИА Новости/пресс-служба Госдумы РФ

Изменение призывного возраста не предусматривает призыв не служивших в армии граждан старше 30 лет на военные сборы, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. О этом сообщает РБК.

"Это мечты Виктора Ивановича Соболева, не связанные с реальностью никоим образом", – подчеркнул он.

Ранее член думского комитета по обороне Виктор Соболев заявил, что после принятия закона об изменении призывного возраста не проходившие срочную военную службу мужчины от 30 лет должны будут участвовать в военных сборах. То же касается запасников и резервистов, не имеющих определенного ВУСа.

21 декабря 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил при комплектовании вооруженных сил поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года. Он также выступил за повышение предельного возраста призыва до 30 лет.



Призывной возраст в РФ может быть повышен до 30 лет в весенний призыв

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